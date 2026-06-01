Ο Κέντρικ Ναν δανείστηκε ατάκες του Κέβιν Γκαρνέτ και αναρωτήθηκε «τι ακολουθεί» μέσα από μια ανάρτησή του.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR χρησιμοποίησε λόγια του μεγάλου Κέβιν Γκαρνέτ και εστίασε στο γεγονός ότι δεν τον νοιάζει τι μπορεί να λένε οι άλλοι.

Μάλιστα ανέφερε «τι ακολουθεί;» δημοσιεύοντας παράλληλα και τα όσα είχε αναφέρει ο παλαίμαχος σούπερ σταρ του NBA.

Αναλυτικά τι λέει το κείμενο

«Δεν Δίνω δεκάρα

Δεν δίνω δεκάρα για οτιδήποτε δεν είναι αλήθεια.

Δεν δίνω δεκάρα για ανθρώπους που δεν με συμπαθούν.

Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσει η μουσική μου ή η playlist μου.

Δεν δίνω δεκάρα αν δεν σου αρέσουν τα παπούτσια μου.

Δεν δίνω δεκάρα για το κατέβασμα, την αντιγραφή και την προσπάθεια βελτίωσης των κινήσεων όλων, από τον Μπιλ Γουόλτον μέχρι τον Πάτρικ Γιούιν , τον Κρις Γουέμπερ, τον Άρβιντας Σαμπόνις, τον Ρόμπερτ Χόρι και τον Μπιλ Ράσελ.

Πέρασα από κάθε ψηλό του πρωταθλήματος, πήρα κάτι από τον καθένα τους και προσπάθησα να το κάνω 2.0. Το έκανα γιατί αυτό είναι η δημιουργικότητα. Το έκανα με ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους μεγαλειώδεις αθλητές, των οποίων το ταξίδι ενέπνευσε το δικό μου. Αλλά το έκανα χωρίς να δίνω δεκάρα.

Δεν δίνω δεκάρα αν αρχίσεις να με κρίνεις. Μόνο ένας πρέπει να κρίνει και αυτός είναι ο Ιεχωβάς Θεός. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι που πρέπει να προσπαθούμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας και να βαθύνουμε τις ψυχές μας.»