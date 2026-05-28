Ρεάλ: Οι φίλοι των Μαδριλένων φώναζαν «Euroleague Mafia» στο πρώτο παιχνίδι τους μετά τον τελικό

Ρεάλ: Οι φίλοι των Μαδριλένων φώναζαν «Euroleague Mafia» στο πρώτο παιχνίδι τους μετά τον τελικό

Ρεάλ: Οι φίλοι των Μαδριλένων φώναζαν «Euroleague Mafia» στο πρώτο παιχνίδι τους μετά τον τελικό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Την δική τους αντίδραση για τα σφυρίγματα στον τελικό της Euroleague έβγαλαν οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς πρωταθλήματος με την Μπασκόνια.

Πολλά τα παράπονα της Ρεάλ για τη διαιτησία του τελικού του Final Fοur απέναντι στον Ολυμπιακό

. Και εκφράστηκαν και στο περιθώριο του αγώνα με την Μπασκόνια για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της ACB. Οι Μαδριλένοι γνώρισαν την ήττα με 88-83 αλλά το γεγονός αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Μετά το τέλος ο προπονητής Σέρτζιο Σκαριόλο εξαπέλυσε επίθεση για τα σφυρίγματα του τελικού κάνοντας λόγο για «αδικία και το είδε όλη η Ευρώπη» ενώ την δική τους αντίδραση εξέφρασαν και οι φίλοι της Ρεάλ που βρέθηκαν στην «Movistar Arena» της Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα φώναζαν «Euroleague Mafia» θέλοντας να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους για τα όσα συνέβησαν και την διαιτησία του τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό.

 

Δείτε και τα σχετικά βίντεο

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     