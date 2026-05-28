Την δική τους αντίδραση για τα σφυρίγματα στον τελικό της Euroleague έβγαλαν οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς πρωταθλήματος με την Μπασκόνια.

Πολλά τα παράπονα της Ρεάλ για τη διαιτησία του τελικού του Final Fοur απέναντι στον Ολυμπιακό

. Και εκφράστηκαν και στο περιθώριο του αγώνα με την Μπασκόνια για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της ACB. Οι Μαδριλένοι γνώρισαν την ήττα με 88-83 αλλά το γεγονός αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Μετά το τέλος ο προπονητής Σέρτζιο Σκαριόλο εξαπέλυσε επίθεση για τα σφυρίγματα του τελικού κάνοντας λόγο για «αδικία και το είδε όλη η Ευρώπη» ενώ την δική τους αντίδραση εξέφρασαν και οι φίλοι της Ρεάλ που βρέθηκαν στην «Movistar Arena» της Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα φώναζαν «Euroleague Mafia» θέλοντας να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους για τα όσα συνέβησαν και την διαιτησία του τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό.

El mensaje de @BerserkersRMCF al equipo al arrancar el encuentro: “Gracias Equipo, vamos juntos a por la liga”



También mostrando el enfado con el arbitraje de la final: “Euroliga Mafia” pic.twitter.com/nNItedJXTs May 27, 2026