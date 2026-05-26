Ο Άλεξ Λεν αναμένεται να προλάβει να τεθεί στη διάθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο για τους αγώνες της Ρεάλ στα ημιτελικά της Liga Endesa.

Επιστροφή στην ισπανική πραγματικότητα για τη Ρεάλ μετά την ήττα στον τελικό του Final Four της Euroleague από τον Ολυμπιακό με ευχάριστη είδηση την επιστροφή του Άλεξ Λεν στη δράση!

Ο Ουκρανός σέντερ αναρρώνει από τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι και η κατάσταση του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να είναι έτοιμος στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Οι Μαδριλένοι την Τετάρτη (26/5) φιλοξενούν τη Μπασκόνια στον προτελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου της Liga Endesa. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο επιστρέφει στην εγχώρια δράση και θα παλέψει για να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Ομέρ Γιουρτσέβεν (27χρ., 2.11) θα κάνει το ντεμπούτο του και η διοίκηση του τμήματος μπάσκετ αναζητά στην αγορά έναν πιθανό αντικαταστάτη του Ουσμάν Γκαρούμπα. Η ανάρρωση του Άλεξ Λεν προχωρά πολύ καλά. Μάλιστα, θα μπορεί πιθανότατα να είναι διαθέσιμος για τα ημιτελικά των playoffs.

Ο Ουκρανός σέντερ είχε τραυματιστεί στην πελματιαία περιτονία στο αριστερό του πόδι. Αν και δεν ήταν τόσο σοβαρός όσο ο τραυματισμός του Γουόλτερ Ταβάρες, ο Ουκρανός σέντερ φαινόταν να αποκλείεται για όλα τα playoffs της Liga Endesa.

Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις έδειχναν μια πιθανή ανάρρωση εγκαίρως για τον τελικό, σε περίπτωση που η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα έχει πλεονέκτημα έδρας σε όλα τα πλέι οφ, φτάσει σε αυτό. Αλλά η ανάρρωση του Άλεξ Λεν προχωρά καλά και δεν θα ήταν πολύ απίθανο να είναι διαθέσιμος κατά τη διάρκεια των ημιτελικών των playoffs.