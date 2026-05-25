Τα δεδομένα που υπάρχουν για τον τόπο διεξαγωγής του Final Four της Euroleague το 2027. Ποιες είναι οι πόλεις που επιθυμούν να το φιλοξενήσουν.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens η διοργανώτρια αρχή εξετάζει τις επιλογές που έχει στη διάθεση της για την έδρα του επόμενου μεγάλου ραντεβού το 2027.

Παρότι βάση συμφωνίας προβλέπεται η επόμενη διοργάνωση να διεξαχθεί ξανά στο Άμπου Ντάμπι, το εύθραυστο περιβάλλον της Μέσης Ανατολής, αναγκάζει τους διοργανωτές να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές που έχουν στη διάθεση τους.

Πρόθεση της Euroleague είναι σε εύλογο χρονικό διάστημα να ανακοινώσει τον τόπο διεξαγωγής του επόμενου Final Four και εφόσον αυτός δεν θα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Γιόνας Λέκσας, υπάρχουν τρεις πόλεις που διεκδικούν την γιορτή του μπάσκετ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Βαλένθια, που διαθέτει την Roig Arena, το νεότευκτο κλειστό της ομώνυμης ομάδας, το Κάουνας (φιλοξένησε ήδη το Final Four του 2022) και το Βελιγράδι (διεξήχθησαν εκεί το Final Four του 2018 και του 2022).

Οι Ισπανοί σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν σύντομα τη διοργάνωση από την Euroleague, καθώς διαθέτουν ένα από τα κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης.

Όλα αυτά αναμένεται να συζητηθούν σύντομα στην Euroleague, η οποία θα πρέπει να κάνει τον προγραμματισμό της, καθώς απαιτείται πολύμηνη προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα.