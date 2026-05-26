Η Πάντερμπορν ολοκλήρωσε την έκπληξη απέναντι στη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη, επικράτησε 2-1 με ανατροπή στην παράταση και πήρε τη θέση της στη Bundesliga!

Όνειρο για την Πάντερμπορν, εφιάλτης για Βόλφσμπουργκ και Κουλιεράκη! Αν και προηγήθηκαν στο σκορ, οι Λύκοι έμειναν με δέκα παίκτες από νωρίς στον αγώνα και πλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα. Η Πάντερμπορν γύρισε το ματς στην παράταση μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και με το τελικό 2-1 επέστρεψε στη Bundesliga, βυθίζοντας τη Βόλφσμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία μετά από 30 ολόκληρα χρόνια!

Η λευκή ισοπαλία στο πρώτο σκέλος των μεταξύ τους play-offs έδωσε την ευκαιρία στις δυο ομάδες να ξεκινήσουν από το μηδέν. Και με τον Έλληνα αμυντικό να ξεκινάει βασικός και να αγωνίζεται σε όλο το ματς, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ιδανικά στον αγώνα, αφού ο Πετσίνοβιτς άνοιξε το σκορ μόλις στο 3΄. Η αποβολή του Μέλε ωστόσο δέκα λεπτά αργότερα αποδείχθηκε καταδικαστική για τους Λύκους.

Η Πάντερμπορν απέκτησε αέρα αυτοπεποίθησης και ισοφάρισε στο 38΄με τον Μπιλμπίγια, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί όπου με γκολ του Κούρντα στο 100΄ολοκλήρωσε την ανατροπή κι επικύρωσε την επιστροφή της στη Bundesliga μετά από έξι χρόνια. Όσο για την ομάδα του Κουλιεράκη; Γύρισε το χρόνο πίσω και στο 1996, στην τελευταία δηλαδή φορά που αγωνιζόταν στα γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας...