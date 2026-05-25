Ο Φουρνιέ στο Gazzetta: «Αυτή η κίνηση του Μπαρτζώκα τα άλλαξε όλα - Είμαι περήφανος για τον Ντόρσεϊ! Δεν έπαιζε και φέτος ήταν εκπληκτικός!»
Ο Εβάν Φουρνιέ φιλοξενήθηκε στο Gazz Floor by Novibet ουσιαστικά λίγες ώρες μετά την κατάκτηση της EuroLeague στο Telekom Center Athens.
Ο Γάλλος φόργουορντ στάθηκε στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν φέτος στον σχεδιασμό της ομάδας και στη δική του ωριμότητα κάνοντας ένα βήμα πίσω για χάρη του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Αναλυτικά
«Εγώ θριαμβεύω με την αγάπη και τη θετικότητα και φέτος είχαμε το κίνητρο για τον κόσμο μας. Προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο για την ομάδα. Ο περσινός πόνος, είναι περσινός και δεν φεύγει, αλλά τώρα είχαμε μία νέα ευκαιρία να κάνουμε κάτι καλό για τον κόσμο μας. Έτσι βλέπω τα πράγματα. Ναι η κατάστασή μου ήταν διαφορετική φέτος.Κάναμε το καλύτερο για τη σεζόν στο ξεκίνημα της σεζόν και χρειάστηκαν κάποιες αλλαγές. Ο κόουτς έκανε τις κινήσεις που έπρεπε κι όλα πήγαν καλύτερα. Γιατί να παραπονεθούμε; Το σημαντικό είναι η νίκη! Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αυτή η κίνηση μας βοήθησε. Ο Ντόρσεϊ έκανε εξαιρετική σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για εκείνον. Πέρυσι δεν έπαιζε και φέτος επέστρεψε δείχνοντας τη μεγάλη του προσπάθεια. Το άξιζε».
