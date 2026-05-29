Σάκοτα: «Κουράγιο στο αγαπημένο μας παιδι, Δημήτρη Φλιώνη»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για την δεύτερη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της ημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL, η οποία θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, αλλά κυρίως τοποθετήθηκε για το θλιβερό μαντάτο της απώλειας του πατέρα του Δημήτρη Φλιώνη.

Aναλυτικά οι δηλώσεις

«Όταν συμβαίνουν αυτά, που συμβαίνουν, και που είναι πάνω από τα ανθρώπινα, τι να πεις αλήθεια; Να μιλήσουμε για μπάσκετ;

Μάθαμε λίγο πριν από την έναρξη της σημερινής προπόνησης τα δυσάρεστα νέα για το χαμό τού πατέρα του αρχηγού μας, και ομολογώ, σοκαριστήκαμε…

Και δεν είναι, ότι το μάθαμε… χθες. Ήταν πολύ ξαφνικό αυτό, που έγινε και για τον Δημήτρη, αλλά και για όλους μας. Ο Δημήτρης βρίσκεται καθ’ οδόν προς την περιοχή, όπου συνέβη το κακό. Τον πήρα τηλέφωνο πριν να ξεκινήσουμε τη βιντεοπροβολή εν όψει του αυριανού αγώνα, και του είπα να μη σκέφτεται καθόλου την ομάδα σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή. Τι άλλο να πω; Έφυγε από τη ζωή νωρίς ένας άνθρωπος. Είναι τραγικό. Θέλω να πω και δημόσια κουράγιο στον Δημήτρη, στο αγαπημένο μας παιδί…

Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι: Έχουμε ακόμη ένα ματς στην έδρα μας. Έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης. Ξέρετε… Για εμάς, παρότι δεν θέλαμε από φιλοσοφία να μιλάμε για τα προβλήματα, δεν ήταν εύκολη η αγωνιστική περίοδος. Θα έλεγα δε, ότι ήταν πολύ κουραστική εξαιτίας των πολλών τραυματισμών, που τσάκισαν την ομάδα. Ίσως, να έγινε και αρνητικό ρεκόρ. Τρέχαμε κάθε λίγο και λιγάκι να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν ήταν εύκολη αυτή η διαδικασία. Όμως, δεν κλαίγαμε. Κοιτάγαμε μπροστά.

Έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας. Θέλουμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, που μας στήριξε όλη τη χρονιά, εντός και εκτός έδρας, και μας έδωσε την απαιτούμενη ώθηση για να διεκδικήσουμε τους στόχους, που είχαμε θέσει από την αρχή…».