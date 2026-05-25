Ολυμπιακός: Το story του Βεζένκοφ με το τραπεζάκι και τo τρόπαιο της Euroleague

Ο Σάσα Βεζένκοφ ανήρτησε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έδειχνε το τρόπαιο της Euroleague, καθώς και τα ατομικά του βραβεία, πάνω σε ένα τραπεζάκι.

Ο Ολυμπιακός χθες κατάφερε να κατακτήσει αυτό για το οποίο πάλευε τουλάχιστον μία πενταετία, καθώς επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και σήκωσε ψηλά στον ουρανό του «Telecom Center Athens» το πολυπόθητο τρόπαιο της Euroleague.

Η αλήθεια είναι πως από το βράδυ της Κυριακής (24/05) αυτό το πολύτιμο τρόπαιο έχει διασχίσει την Αθήνα και τελικά κατέληξε στα χέρια ή μάλλον στο... σπίτι του Σάσα Βεζένκοφ.

Πιο συγεκριμένα, ο MVP της Regular Season ανήρτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/05) ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου έδειχνε την κούπα της Euroleague και τα ατομικά βραβεία που κέρδισε κατά τη διάρκεια της σεζόν, μαζί με ένα κασκόλ του Ολυμπιακού, τοποθετημένα πάνω σε ένα μικρό μαύρο τραπεζάκι.