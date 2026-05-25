Μητσοτάκης: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αναλάβαμε ένα ρίσκο με τη διοργάνωση του Final Four»

Ο Κυριάκος Μητσοτάλκης έστειλε τα συγχαρητήριά του για την κατάκτηση της EuroLeague στον Ολυμπιακό και μίλησε για την διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του και κατέκτησε τη EuroLeague στην Αθήνα σπάζοντας την κατάρα της πρώτης θέσης.

Μετά τη φιέστα των «ερυθρόλευκων», ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σειρά του συνεχάρη την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την σπουδαία διάκριση υπογραμμίζοντας παράλληλα την εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το έδειξε και στο γήπεδο και ας μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Να πω από πλευράς Πολιτείας πως αναλάβαμε ένα ρίσκο, φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση. Προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια να συνδυάζεται με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής».