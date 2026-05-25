Ο Ολυμπιακός είχε ακριβώς το ίδιο μονοπάτι στο Final Four με τον Παναθηναϊκό μέχρι την κατάκτηση της Euroleague

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, επιστρέφοντας στην κορυφή της Euroleague μετά το 2013.

H ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πήρε το θρίλερ στον τελικό κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης και έτσι πανηγύρισε την 4η ευρωπαϊκή του κούπα. Στον τελικό είχε υποτάξει πολύ πιο εύκολα τη Φενέρ.

Έτσι οι Πειραιώτες ακολούθησαν ακριβώς το ίδιο μονοπάτι με τον Παναθηναϊκό που σήκωσε την κούπα το 2024. Δηλαδή απέκλεισαν στον ημιτελικό τη Φενέρ και λύγισαν τη Ρεάλ στον τελικό.

Συμπτώσεις και στο τέλος οι δύο ελληνικές ομάδες πανηγύρισαν. Οι ερυθρόλευκοι την κατάκτηση της 4ης Euroleague και οι πράσινοι το 7ο αστέρι.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

