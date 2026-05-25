Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, εξέφρασε την άποψη της για την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως τα τρόπαια κερδίζονται και δεν αγοράζονται.

Ο Ολυμπιακός εγένετο πρωταθλητής μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, κατακτώντας τη Euroleague μέσα στο κατάμεστο «Telecom Center Athens», αφού επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης σε έναν τελικό που «έσπασε» καρδιές.

Βέβαια, όπως συμβαίνει πάντα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης υπήρξε καταιγισμός αντιδράσεων, τόσο από την ίδια τη Ρεάλ, η οποία έκανε λόγο για «αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις», όσο και από άλλα πρόσωπα.

Ένα τέτοιο ήταν και η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, η οποία θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα, αναρτώντας ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το τρόπαιο που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός το 2024 στο Βερολίνο, με τη λεζάντα: «Να μία πραγματική ομάδα, η οποία δεν είχε το πλεονέκτημα έδρας, ούτε βοήθεια από διαιτητές, ούτε ήταν στημένο. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται», θέλοντας να δείξει πως... αμφισβητεί την εγκυρότητα του τρόπαιο των Πειραιωτών.