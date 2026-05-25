Ολυμπιακός: Τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη για το 4ο ευρωπαϊκό
Τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του πανηγυρίζει από το βράδυ της Κυριακής (24/5) ο Ολυμπιακός, που νίκησε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της EuroLeague.
Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφεραν στο 5ο διαδοχικό Final Four να φτάσουν στην πηγή και να πιουν επιτέλους νερό, σηκώνοντας το τρόπαιο μέσα στο σπίτι του αιώνιου αντιπάλου τους, το T-Center.
Φυσικά, από το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να λείπει μια από τις πιο θρυλικές και ίσως η πιο αγαπητή μορφή του Πειραϊκού συλλόγου, ο Γιώργος Πρίντεζης. Ο Συριανός πρώην σταρ βρέθηκε παρέα με τον Θοδωρή Παπαλουκά ώστε να στηρίξουν την ομάδα που αγάπησαν.
Μετά το φινάλε, ο «Πριντ» δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, άκρως συγκινημένος για την επιτυχία που κατάφερε η μεγάλη του αγάπη.
