Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός πλήγωσαν τη Ρεάλ στις δύο τελευταίες παρουσίες της σε τελικό Euroleague.

Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, επιστρέφοντας στην κορυφή της Euroleague μετά το 2013.

Στον τελικό η Ρεάλ των σημαντικών απουσιών το πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά λύγισε από την ομάδα του Μπαρτζώκα. Μετά από αυτή την ήττα, οι Μαδριλένοι έχουν χάσει τους δύο τελευταίους τελικούς τους στη διοργάνωση. Και στις δύο περιπτώσεις την πληγωσαν ελληνικές ομάδες.

Το 2024 στον τελικό ο Παναθηναϊκός την έριξε στο καναβάτσο για να πάρει το 7ο, ενώ φέτος στο T-Center ο Ολυμπιακός την υπέταξε για την 4η ευρωκούπα.

Φυσικά η Ρεάλ παραμένει πολυνίκης του θεσμού με 11 κατακτήσεις. Τελευταία κατάκτηση το 2023 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στο κέντρο, μπροστά από το δημαρχείο, στήθηκε μια μεγάλη γιορτή και όλος ο οργανισμός των ερυθρολεύκων το απόλαυσε μαζί με τους φιλάθλους του.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

