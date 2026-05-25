Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό!»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό και παραδέχθηκε πως παίρνει κίνητρο από την αγάπη που παίρνει στους Πειραιώτες.

Ο Εβάν Φουρνιέ συνδύασε την κατάκτηση της EuroLeague με την ανάδειξή του σε MVP του Final Four και μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Ολυμπιακό: «Είμαι μισός Γάλλος, μισός Αλγερινός, όμως η Ελλάδα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Όταν υπέγραψα, δεν είχα έρθει ποτέ σε αυτή τη χώρα. Είναι αδύνατον να μην νιώθω σαν στο σπίτι μου. Έχω κι άλλα χρόνια συμβόλαιο. Το μόνο μέρος που έμεινα περισσότερο ήταν το Ορλάντο. Ίσως μείνω περισσότερο απ’ ό,τι στο Ορλάντο. Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου εδώ!»

Και πρόσθεσε: «Θέλω να συγχαρώ τη Ρεάλ για τη σπουδαία σεζόν που έκανε. Ήταν δύσκολο γι' αυτούς να αντιμετωπίσουν τόσους τραυματισμούς, αλλά πάλεψαν σκληρά. Ο κόουτς Σκαριόλο είναι μάστερ στην τακτική, μας δυσκόλεψε το small ball αλλά ήμασταν ενωμένοι όπως πάντα, επιμείναμε και κερδίσαμε. Ο κόσμος μάς έδωσε μεγάλη ώθηση, είναι ένας μεγάλος λόγος που κερδίσαμε. Ήταν μεγάλη πρόκληση για μας το Final 4 στο ΟΑΚΑ και τα καταφέραμε. Ήμασταν πρώτοι στην κανονική περίοδο, αυτό δείχνει σταθερότητα».

Όταν του ζητήθηκε να τραγουδήσει το αγαπημένο του σύνθημα είπε: «Δεν ξέρω ελληνικά για να τραγουδήσω το αγαπημένο μου σύνθημα, αλλά μου αρέσει αυτό που αρχίζει σιγά και μετά δυναμώνει και όλοι χοροπηδάνε».

Για την εμφάνιση της Ρεάλ είπε: «Η Ρεάλ άρχισε πολύ δυνατά, ήξεραν πως πρέπει να παίξουν διαφορετικά. Ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι, είχαν διαφορετικές άμυνες, έβαλαν τα σουτ στην αρχή και μας μετέφεραν την πίεση. Έπρεπε να το ξεπεράσουμε αυτό και μας έβαλαν μεγάλη πρόκληση. Όταν ο άλλος αποκτά αυτοπεποίθηση είναι δύσκολο να αντιδράσεις. Έκαναν σπουδαία δουλειά».

Ερωτηθείς αν η ήττα από τη Μονακό πέρσι του έδωσε έξτρα κίνητρο απάντησε: «Ο πόνος του παρελθόντος δεν φεύγει τόσο εύκολα. Δεν είμαι κάποιος που του αρέσει η αρνητικότητα. Από παιδί πάντα μου έδινε κίνητρο η αγάπη και η φιλοδοξία. Δεν μου δίνει έξτρα κίνητρο αν λένε άσχημα πράγματα για μένα, αλλά η αγάπη. Γι’αυτό έχω τέτοια σύνδεση με αυτή την ομάδα».

Για το αν θα ξυρίσει το μούσι του είπε: «Δεν ξέρω, θα πρέπει να μιλήσω με τον μπαρμπέρη μου. Ίσως να μην το κάνω τελικά (γέλια)».

Σε ερώτηση για τις φιλοδοξίες που έχει από εδώ και πέρα τόνισε: «Ακολουθούν οι τελικοί, οι πράσινοι μάς περιμένουν. Δεν περίμενε η καριέρα μου να πάρει τέτοια τροπή. Το 2022 είχα πολύ καλή σεζόν με τους Νικς, η καριέρα μου στο ΝΒΑ πήγαινε πολύ καλά, αλλά ξαφνικά δεν έπαιζα. Είδα μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό να παίξω ξανά στο υψηλό επίπεδο και την άρπαξα».

Τέλος, για την κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου ανέφερε: «Ήταν το τελευταίο πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας, δεν δίναμε δεκάρα. Κοιτούσαμε την πρόκληση, όχι την αρνητικότητα. Όλοι λέγανε για κατάρα, αλλά ο κόουτς εδώ έλεγε ‘γ@μα το!, πρέπει να βγούμε πρώτοι».

