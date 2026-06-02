Ο Κόρι Τζόσεφ δηλώθηκε στην 8άδα των ξένων του Ολυμπιακού, με τον Μόντε Μόρις να είναι τελικά εκείνος που μένει εκτός.

Ο Κόρι Τζόσεφ επιστρέφει στη δράση και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισε να δηλώσει τον Κόρι Τζόσεφ στην 8άδα των ξένων της Stoiximan GBL, με τον Μόντε Μόρις να είναι εκείνος που έμεινε εκτός.

Έτσι, πέραν του Κόρι Τζόσεφ, η 8άδα με την οποία θα κατεβει στους τελικούς της Stoiximan GBL ο Ολυμπιακός απαρτίζεται επίσης από τους Φρανκ Νιλικίνα, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ.

Πέραν του Μόντε Μόρις, εκτός 8άδας έμειναν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ, Μουσταφά Φαλ και ο τραυματίας Κίναν Έβανς.

Η εν λόγω απόφαση προκαλεί έκπληξη, καθώς ο Μόντε Μόρις είχε κερδίσει έδαφος σε σχέση με τον Φρανκ Νιλικίνα το τελευταίο διάστημα, όμως ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να κρατήσει τον Γάλλο, ο οποίος είναι εξαιρετικός αμυντικός στην περιφέρεια.

Παράλληλα, αυτή η απόφαση σημαίνει πως ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο Μουσταφά Φαλ θα κλείσουν τη χρονιά χωρίς να έχουν αγωνιστεί καθόλου στις εγχώριες διοργανώσεις.