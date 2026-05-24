Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τέταρτο τρόπαιο της Euroleague στο Telekom Center Athens κόντρα στη Ρεάλ (92-85) και ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός πήρε το τρόπαιο της Euroleague στο Final Four που διεξήχθη στο Telekom Center Athens σ' ένα μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (92-85). Πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης συνολικά αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ που πήρε και το βραβείο.

Ο Γάλλος γκαρντ που έκανε μεγάλο παιχνίδι στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε, ολοκλήρωσε την παρουσία του με την επιβλητική εμφάνιση στον τελικό, όπου σημείωσε 20 πόντους, πήρε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και έκανε 1 κλέψιμο σε 27:20 λεπτά συμμετοχής.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ηγετικός και αποτέλεσε τοπ θεμέλιο λίθο της ανατροπής του σκηνικού στον τελικό με το εξαιρετικό παιχνίδι του στην επίθεση. Πολυτιμότερος παίκτης βέβαια του τελικού αναδείχθηκε ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 20:17 λεπτά συμμετοχής.

