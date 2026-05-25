Χολ στο Gazzetta: «Αφιερωμένο στον πατέρα μου, εκεί ψηλά»

Ο Ντόντα Χολ μίλησε στο Gazzetta και αφιέρωσε το Κύπελλο στον πατέρα του, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή.

Ο Ολυμπιακός σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ύστερα από 13 χρόνια κερδίζοντας στον μεγάλο τελικό τη Ρεάλ με 92-85.

«Αυτήν την στιγμή δεν έχω συναισθήματα. Όλο αυτό φαίνεται τόσο απίστευτο. Είμαι ευλογημένος. Τα καταφέραμε. Ανταμειφθήκαμε για όλη τη σεζόν» ενώ εξήγησε και που αφιερωνει το Κύπελλο.

«Στον πατέρα μου εκεί ψηλά. Δουλεύω σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και όπως σου είπα είμαι ευλογημένος».

