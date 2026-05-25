Η αφιέρωση του αρχηγού του Ολυμπιακού Κώστα Παπανικολάου.

Ο Κώστας Παπανικολάου ο αρχηγός αυτής της ομάδας, δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του. Ο αρχηγός των πρωταθλητών Ευρώπης, λοιπόν, μετά το ματς αφιέρωσε το τρόπαιο στην Κανέλλα. Την Κανέλλα Χρυσονίδου, στέλεχος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που είναι μία μαχήτρια και προσπαθεί να ξεπεράσει ένα πρόβλημα υγείας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Παπανικολάου:

«Αυτά που έχω στο μυαλό μου κι αυτά που έχω στην καρδιά μου δεν περιγράφονται. Είχαμε πέντε χρόνια παρουσίας στα final 4, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ηρθε η ώρα να μοιράσουμε κι εμείς χαρά στον κόσμο μας που ήτανε εκπληκτικός.

Δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρονιές, εμείς αδικούσαμε σε αρκετά πράγματα, τους εαυτούς μας. Είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων. Και ο χαρακτήρας που δείξαμε.

Αυτό το τρόπαιο είναι για τον κόσμο μας, για τις οικογένειές μας».

Στη συνέχεια ο Παπανικολάου κοίταξε την κάμερα και είπε: «Αυτό είναι για σένα Κανέλλα μας, ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα».

Η Κανέλλα εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998 αρχικά στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο Τμήμα Διαχείρισης Εισιτηρίων και την Γραμματειακή Υποστήριξη της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Από το 2010 είναι υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων.