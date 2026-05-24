Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την 4η Euroleague της ιστορίας του και την 11η συνολικά για το ελληνικό μπάσκετ μετά και τα επτά τρόπαια του Παναθηναϊκού.

Το Final Four 2026 πέρασε στα βιβλία της ιστορίας και ο Ολυμπιακός διαδέχτηκε την Φενέρμπαχτσε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας τη EuroLeague για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Η ελληνική ομάδα επικράτησε στον τελικό της Ρεάλ Μαδρίτης, χαρίζοντας παράλληλα στην Ελλάδα και το 11ο πρωτάθλημα Ευρώπης.

Η Χρυσή Βίβλος της EuroLeague

1958 : ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

: ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία) 1960 : ΑΣΚ Ρίγα (Λετονία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1962 : Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1964 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1966 : Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1968 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1970 : Βαρέζε (Ιταλία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 1972 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1974 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Βαρέζε (Ιταλία) 1976 : Βαρέζε (Ιταλία)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1978 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Μπόσνα Σαράγεβο (Βοσνία) 1980 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1982 : Καντού (Ιταλία)

: Καντού (Ιταλία) 1984 : Μπάνκο ντι Ρόμα (Ιταλία)

: Τσιμπόνα (Κροατία) 1986 : Τσιμπόνα (Κροατία)

: Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία) 1988 : Ολίμπια Μιλάνο (Ιταλία)

: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία) 1990 : Γιουγκοπλάστικα (Κροατία)

: Γιουγκοπλάστικα (Κροατία) 1992 : Παρτίζαν (Σερβία)

: Λιμόζ (Γαλλία) 1994 : Μπανταλόνα (Ισπανία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1996 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Ολυμπιακός (Ελλάδα) 1998 : Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

: Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 2000 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2001 : Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2003 : Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2005 : Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2007 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2009 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2011 : Παναθηναϊκός (Ελλάδα)

: Ολυμπιακός (Ελλάδα) 2013 : Ολυμπιακός (Ελλάδα)

: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2015 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 2017 : Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

: Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2019 : ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)

: – 2021 : Αναντολού Εφές (Τουρκία)

: Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2023 : Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

: Παναθηναϊκός (Ελλάδα) 2025 : Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

*Από το 1988 και έπειτα υιοθετήθηκε το format του Final Four.

**Το 2001 υπήρχε και η EuroLeague και η Σουπρολίγκα.

***Η σεζόν 2019-20 διεκόπη πρόωρα λόγω της πανδημίας.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

