Παρακολουθήστε την mini movie της ΚΑΕ Ολυμπιακός από την κατάκτηση της Euroleague στο «Telekom Center Athens».

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε για 4η φορά στην ιστορία του στο υψηλότερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου, κερδίζοντας στον τελικό της Euroleague την Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85.

Μετά το τέλος εκτυλίχθηκαν τρομερές εικόνες. Η δικαίωση της σεζόν. Η ανταμοιβή των κόπων. Η ώρα της εξιλέωσης. Και όλα αυτά αποτυπώθηκαν σε μια mini movie 10 λεπτών.

Δείτε τι συνέβη πριν από το τζάμπολ, κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και το ντελίριο των πανηγυρισμών που ακολούθησε της τελευταίας κόρνας της γραμματείας.