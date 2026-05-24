Μικρή ένταση προκλήθηκε στην τρίτη περίοδο με πρωταγωνιστές τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Φακούντο Καμπάτσο.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης δίνουν τη... μάχη τους στον μεγάλο τελικό της EuroLeague στο Final Four της Αθήνας με την αναμέτρηση να έχει μετατραπεί σε πραγματικό θρίλερ.

Μάλιστα στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης επικράτησε μία μικρή ένταση ανάμεσα στον Φακούντο Καμπάτσο και τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο πρώτος είχε πέσει στο παρκέ με τον παίκτη του Ολυμπιακού να βρίσκεται από πάνω του, όμως ο Αργεντίνος γκαρντ αντέδρασε έντονα με τους δύο παίκτες παραλίγο να πιαστούν στα χέρια. Αμπάλδε και Γουόκαπ επενέβησαν αμέσως για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

