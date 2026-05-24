Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του όταν ο Ολυμπιακός βγήκε στην αντεπίθεση με το τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ κόντρα στη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ριχτεί στη «μάχη» για τον φετινό τελικό του Final Four της EuroLeague στο Τelekom Center Athens.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε λίγο νευρικά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ να καταφέρνει να παίρνει διψήφιο προβάδισμα, ωστόσο Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ βοηθούσαν τους «ερυθρόλευκους» να αντεπιτεθούν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έδωσε το παρών στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό, έδειξε να πανηγυρίζει με την ψυχή του το τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ, όπως τον συνέλαβε και η τηλεοπτική κάμερα.

