Γκάλης για πιθανό μαρκάρισμα από τον Γουόκαπ: «Δεν θα είχα πρόβλημα στο σκοράρισμα, θα έβαζα πολλούς πόντους»

Ο Νίκος Γκάλης απάντησε σε ερώτηση για πιθανό... μαρκάρισμα από τον Τόμας Γουόκαπ εάν αγωνιζόταν τη σημερινή εποχή.

Ο «γκάνγκστερ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ έδωσε και πάλι το «παρών» στο «Telekom Center Athens» για τον μεγάλο τελικό της Euroleague μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης.

Μεταξύ των ερωτήσεων που του έγιναν λίγο πριν μπει στο γήπεδο, ήταν και τι θα έκανε εάν έπαιζε τη σημερινή εποχή και τον μάρκαρε ο Τόμας Γουόκαπ. Τι απάντησε;

«Όπως τότε δεν είχα πρόβλημα στο σκοράρισμα, έτσι και τώρα. Θα έβαζα και τώρα πολλούς πόντους. Απέναντι σε όποιον να 'ναι» ενώ για τον τελικό, ανέφερε:

«Ολη η Ελλάδα θέλει την ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Ο Ολυμπιακός έχει τον κόσμο, έχει και καλύτερη ομάδα, όλα θα πάνε καλά πιστεύω. Είναι πιο δυνατός και στους ψηλούς, θέλει ισορροπία όμως. Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο υλικό από τη Ρεάλ. Παίζει σοβαρά, θέλει να πετύχει τον στόχο του και να πάρει τη νίκη. Είναι θέμα ημέρας τα Final Four, πρέπει να είσαι σοβαρός και να κάνεις όσα έχεις κάνει στην προπόνηση».

Όσο για το αν βλέπει Άρη και ΠΑΟΚ στην Euroleague; «Γιατί όχι, θα είναι καλύτερο αυτό για την Ελλάδα».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

