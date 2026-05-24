Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τέταρτο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στη 12άδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Η μεγάλη ώρα έφτασε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να τελειώσει τη δουλειά στην πέμπτη σερί συμμετοχή του σε Final Four απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Οι δυο ομάδες θα τεθούν ξανά αντιμέτωπες σε τελικό μετά τη διοργάνωση του Κάουνας, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί το τέταρτο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας του απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, Ρεάλ.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατέληξε στη 12άδα, λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του τελικού στο Telekom Center Athens και είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν του ημιτελικού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Συγκεκριμένα έμειναν και πάλι εκτός οι Μόντε Μόρις, Μουστάφα Φαλ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Η 12άδα του Ολυμπιακού

Τόμας Γουόκαπ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοβ, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χολ, Ταίρίκ Τζόουνς, Σακίλ ΜακΚίσικ, Εβάν Φουρνιέ.

