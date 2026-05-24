Την παράσταση έκλεψε το t-shirt που φορούσε ο Σάσα Βεζένκοβ κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έστρεψε τους προβολείς πάνω του πριν αναχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο με προορισμό το «T-Center» για τον μεγάλο τελικό.

Συγκεκριμένα ο Βούλγαρος φόργουορντ φορούσε ένα «t-shirt» στο οποίο αναγραφόταν το «Athens Calling» και είχε τις φιγούρες του ίδιου, του Γιώργου Μπαρτζώκα, του Κώστα Παπανικολάου, του Εβάν Φουρνιέ και του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε από το «The Ilisian» όπου διαμένουν όλες οι αποστολές και λίγο αργότερα ακολούθησε και αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης.

