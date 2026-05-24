Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησαν από το Καλλιμάρμαρο με προορισμό το T-Center, όπου η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο θα διεκδικήσει το 12ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραταχθεί το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta) στο Telekom Center Athens με σημαντικές απουσίες απέναντι στον Ολυμπιακό, διεκδικώντας το 12ο Κύπελλο Πρωταθλητριών/EuroLeague της ιστορίας της.

Οι Blancos καλούνται να ξεπεράσουν τα προβλήματα στη θέση «5», καθώς ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν υπολογίζει στους Έντι Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Ουσμάν Γκαρούμπα.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει δυναμικό «παρών» στο Telekom Center Athens, ενώ η Ρεάλ θα έχει τη στήριξη περισσότερων από 500 φιλάθλων της, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο Καλλιμάρμαρο και ξεκίνησαν με πούλμαν για το Μαρούσι.

