Ο Τρέι Λάιλς είναι ίσως ο πιο περιζήτητος παίκτης της EuroLeague, με Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ να προσφέρουν εκατομμύρια, με τη Ρεάλ να φοβάται πως δεν μπορεί να ακολουθήσει οικονομικά και το NBA να παραμένει προτεραιότητα.

Ο Τρέι Λάιλς είναι πλέον ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς και δικαιολογημένα όλη η EuroLeague κινείται γύρω από την περίπτωσή του μετά και τις εμφανίσεις του στο Final Four της Αθήνας κόντρα στη Βαλένθια και τον Ολυμπιακό.

Ο Καναδός φόργουορντ, που πριν από λίγους μήνες έμοιαζε με στοίχημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως κατάφερε μέσα σε μία σεζόν να εκτοξεύσει την αξία του και να μετατραπεί σε έναν από τους πιο περιζήτητους παίκτες στην Ευρώπη και όχι άδικα.

Οι εμφανίσεις στο Final Four και οι... μνηστήρες

Ο Λάιλς ήταν ο άνθρωπος που λίγο έλειψε να «πληγώσει» σοβαρά τον Ολυμπιακό στον τελικό της EuroLeague, πραγματοποιώντας εμφάνιση καριέρας στη μεγάλη σκηνή του Telekom Center. Οι Μαδριλένοι βρήκαν από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο έναν παίκτη ασταμάτητο, με τον Καναδό να τελειώνει το ματς με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 κλεψίματα και 30 PIR, έχοντας 5/6 τρίποντα και αλλάζοντας τις ισορροπίες του τελικού. Μόνο στο πρώτο μέρος είχε ήδη 13 πόντους με 3/4 τρίποντα, δείχνοντας πως βρισκόταν σε τρομερή κατάσταση.

Μάλιστα, σαν να μην έφτανε αυτό, είχε προηγηθεί και η μεγάλη εμφάνισή του απέναντι στη Βαλένθια στον ημιτελικό, μετρώντας 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 19 PIR, παίζοντας ακόμα και ως undersized center λόγω των προβλημάτων τραυματισμών της Ρεάλ στη θέση «5». Ουσιαστικά, στο πιο κρίσιμο διήμερο της χρονιάς, ο Λάιλς έδειξε πως μπορεί να γίνει το σημείο αναφοράς στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο. Κάπως έτσι, η αγορά… άναψε φωτιές. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ και την Ισπανία, τόσο η Φενέρμπαχτσε, όσο και η Χάποελ Τελ Αβίβ. έχουν ήδη καταθέσει επίσημες και εξαιρετικά υψηλές προτάσεις στον 30χρονο άσο. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Χάποελ φτάνει κοντά στα 4 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν, ποσό που αλλάζει εντελώς τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή αγορά.

Από την πλευρά της, η Φενέρμπαχτσε φέρεται να έχει κάνει επίσης πολύ δυνατή οικονομικά κίνηση για τον παίκτη, με δημοσιεύματα στην Τουρκία να σημειώνουν πως η πρόταση είναι «σημαντική και απόλυτα προσαρμοσμένη στα συμφέροντα του συλλόγου». Παράλληλα, τονίζεται πως η Ρεάλ Μαδρίτης δύσκολα μπορεί να ακολουθήσει οικονομικά λόγω του φορολογικού καθεστώτος στην Ισπανία.

Στη Μαδρίτη υπάρχει αισιοδοξία πως το δέσιμο του Λάιλς με την πόλη και τον οργανισμό ίσως παίξει ρόλο. Ο ίδιος έχει εκφραστεί με εξαιρετικά λόγια για τη ζωή στην ισπανική πρωτεύουσα και το περιβάλλον της ομάδας, ενώ ο τρόπος με τον οποίο ο Σέρτζιο Σκαριόλο αξιοποίησε τα χαρακτηριστικά του τον βοήθησε να αναδείξει πλήρως το ταλέντο του. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Ρεάλ γνωρίζουν πως οι προτάσεις που φτάνουν στα χέρια του παίκτη ξεπερνούν κατά πολύ τα δικά τους οικονομικά δεδομένα. Μάλιστα το ενδιαφέρον ξεπερνά τα ευρωπαϊκά δεδομένα και σύμφωνα και με τα όσα μεταφέρει το «Sport 5» ο Λάιλς έχει θέσει ως προτεραιότητά του το NBA περιπλέκοντας την υπόθεση.

Εξάλλου η καριέρα του στο ΝΒΑ αριθμεί 662 συμμετοχές με τους Τζαζ, Νάγκετς, Σπερς, Πίστονς και Κινγκς περνώντας μία δεκαετία στον «μαγικό κόσμο». Μόνο τη σεζόν 2024/25 με τους Κινγκς είχε 6.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 69 συμμετοχές.

Το συμβόλαιό του

Το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ, θέλοντας να δοκιμάσει τον εαυτό του σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Το πείραμα όχι μόνο πέτυχε, αλλά εκτόξευσε τη χρηματιστηριακή του αξία. Με 13.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ στη EuroLeague, σουτάροντας με 44.3% στο τρίποντο και 56.1% στα δίποντα, ο Λάιλς απέδειξε πως διαθέτει ένα πακέτο που ελάχιστοι ψηλοί στην Ευρώπη μπορούν να προσφέρουν δημιουργώντας mismatch σχεδόν απέναντι σε κάθε άμυνα.

Γι’ αυτό και πλέον… όλη η Ευρώπη βρίσκεται στα πόδια του και όσο ο ίδιος κρατά ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο παραμονής στην EuroLeague όσο και εκείνο της επιστροφής στο NBA, οι «μνηστήρες» θα συνεχίσουν να ανεβάζουν το ποσό.

