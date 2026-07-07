Ο Τόμας Γουόκαπ πήρε το βραβείο του αμυντικού της σεζόν στη Stoiximan GBL.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η σεζόν για τον Τόμας Γουόκαπ. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού κατέκτησε τη Εuroleague, όντας κομβικός στην πορεία των Πειραιωτών, ενώ πανηγύρισε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο περιφερειακός των ερυθρολεύκων αναδείχθηκε αμυντικός της σεζόν στη Stoiximan GBL για τα όσα έκανε στο παρκέ και για τον τρόπο που βοήθησε στον τομέα αυτό. Mέτρησε 1.6 κλεψίματα ανά ματς στο ελληνικό πρωτάθλημα και έδωσε πολλές μάχες με τους προσωπικούς αντιπάλους του στην άμυνα.