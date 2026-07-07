Αντίστροφη μέτρηση για Μοντέρο: Το μήνυμα που δείχνει ανακοίνωση από Ολυμπιακό!

Ο Ζαν Μοντέρο ετοιμάζεται για Ολυμπιακό και το έδειξε με ανάρτηση του στα social media.

Εξαιρετικός ήταν για άλλη μια φορά ο Ζαν Μοντέρο που τη νέα σεζόν θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο παίκτης των Δομινικανών τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα και οδήγησε τη χώρα του στη νίκη.

Πλέον ο πρώην γκαρντ της Βαλένθια μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση της μεταγραφής τους στους Πειραιώτες και έχουν μπει σε αυτό το mood. Ο Μοντέρο έγραψε «love is good» και το συνδύασε με ερυθρόλευκες καρδιές στο twitter.

Δεν κρατιέται ο παίκτης που πανηγύρισε πρωτάθλημα με τη Βαλένθια τη σεζόν που πέρασε.