Το Gazzetta, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague, γυρνά τον χρόνο πίσω και σας θυμίζει τι συνέβη στα φετινά παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει ήδη δύο φορές την Ρεάλ Μαδρίτης στη φετινή EuroLeague, με τους Πειραιώτες να μετρούν μια νίκη και μια ήττα. Βέβαια εκείνα ήταν παιχνίδια με την Ρεάλ να έχει όλα της τα όπλα στην φαρέτρα, σε αντίθεση με τον τελικό του Final Four της EuroLeague.

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77 (2/10/2025)

Στην δεύτερη αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ, με το φινάλε να μην είναι αυτό που ήθελε η ελληνική ομάδα.

Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου ο Ολυμπιακός είχε τα ηνία με 64-69, όμως η συνέχεια ήταν μια σκέτη καταστροφή. Με επιμέρους 25-8 στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τα ηνία και εν τέλει έφτασε σε μια μεγάλη νίκη με 89-77, με τον Ολυμπιακό να πληρώνει το πολύ κακό του πρόσωπο στο τελείωμα του αγώνα.

Ο Χεζόνια με 18 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία σούταρε με 41% στα τρίποντα, νούμερο που πλήγωσε εκείνη την ημέρα τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, παρά τους 20 πόντους του Ντόρσεϊ, δεν μπόρεσε να κάνει τότε το κάτι παραπάνω.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίοτης 102-88 (7/4/2026)

Ο Ολυμπιακός είχε ένα μεγάλο «νεκρό» σημείο από το 12 μέχρι και το 16, όταν και η Ρεάλ με ένα 0-18 πήρε το προβάδισμα με 35-40. Αυτή όμως ήταν η μόνη στιγμή που η Βασίλισσα έδειξε παλμό.

Σε όλη την υπόλοιπη αναμέτρηση ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, εκμεταλλεύτηκε την απίθανη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι Ντόρσεϊ και Βεζένκοβ και υπέταξαν τη Βασίλισσα με το επιβλητικό 102-88.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σταμάτησε στους 37(!) πόντους με 7 τρίποντα, ενώ 26 με 9 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Σάσα Βεζένκοβ. Από την άλλη οι 22 πόντοι του Τρε Λάιλς δεν ήταν αρκετοί για να κάνουν ζημιά στον Ολυμπιακό.

Μια νίκη και μια ήττα ο απολογισμός του Ολυμπιακού λοιπόν, με τους Πειραιώτες πάντως και στα δύο παιχνίδια να έχουν κάποια νεκρά διαστήματα, τα οποία δεν πρέπει επουδενί να εμφανίσουν στον τελικό. Μένουν λίγες ώρες για να δούμε αν θα τα καταφέρουν…

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».