Ένα ραντεβού (με την ιστορία) που ο Ολυμπιακός απαγορεύεται να χάσει

Ο Αχιλλέας Μαυροδόντης γράφει για τον Ολυμπιακό, που σε λίγες ώρες έχει το δικό του ραντεβού με την ιστορία, με μόνο στόχο την κατάκτηση της EuroLeague στον τελικό του Final Four της Αθήνας.

Τα λόγια περισσεύουν όταν φτάνεις μια ανάσα από το τρόπαιο. Μια ανάσα από έναν τίτλο που θέλεις όσο κανέναν άλλον. Και ο Ολυμπιακός έχει σε λίγες ώρες (21:00, LIVE από το Gazzetta) ραντεβού με την ιστορία του.

Εδώ και 42 αγώνες, ο Ολυμπιακός έχει σκορπίσει τον τρόμο σε ολόκληρη την EuroLeague. Έχει παίξει μπάσκετ υψηλότατου επιπέδου, έχει κάνει άπαντες να υποκλιθούν σε εκείνον και έχει δείξει με κάθε τρόπο πως είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν είναι όμως πάντα η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη εκείνη που κατακτά και την EuroLeague.

Αυτή άλλωστε είναι και η μαγεία του Final Four. Ότι όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Και ο Ολυμπιακός στο παρελθόν έχει ευνοηθεί από αυτή την μαγεία, με τον τίτλο του 2012 απέναντι σε μια ΤΣΣΚΑ που τρόμαζε όλη την Ευρώπη, αλλά τα τελευταία χρόνια, όπως είπε και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στο Μονακό μετά την πρόκριση της ομάδας του, έχει «φάει στη μάπα» η ομάδα του Πειραιά.

Πάντως επί του παρόντος, όλα μοιάζουν ιδανικά. Ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο ενόψει του τελικού, απέναντι σε μια Ρεάλ ΧΩΡΙΣ ΣΕΝΤΕΡ, ο κόσμος θα είναι στο πλευρό του και θα κάνει το κάτι παραπάνω και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι σε εξαιρετική κατάσταση, με τον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε να είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτού.

Η Ρεάλ θα είναι αναγκασμένη από την άλλη να παίξει με χαμηλά σχήματα, καθώς τα μεγάλα κορμιά της είναι εκτός. Αυτό είναι όμως και μια συνθήκη που ο ίδιος ο Σκαριόλο έχει τρόπους να επιβιώσει. «Ο Σκαριόλο είναι από τους καλύτερους προπονητές στο να παίζει χωρίς σέντερ» ανέφερε άνθρωπος της Ένωσης Προπονητών σε τηλεφώνημα που είχαμε, ενώ η άμυνα Box and One, για την οποία σας μιλήσαμε εκτενώς το προηγούμενο διάστημα, είναι κάτι που του αρέσει αρκετά και έχει χρησιμοποιήσει πολλάκις στο παρελθόν.

Το δεδομένο είναι πως η Ρεάλ θα παλέψει με ό,τι έχει. Πίεση στους Μαδριλένους δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς η απουσία των σέντερ τους δημιουργεί την απόλυτη δικαιολογία σε περίπτωση ήττας. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είμαι βέβαιος πως είναι έτοιμος για να παλέψει με τα δικά του όπλα και τις δικές του δυνάμεις, ώστε να μην ζήσουμε ένα νέο Κάουνας.

Η ομάδα του Gazzetta πάντως θα είναι εκεί από νωρίς για να σας μεταφέρει όλο τον παλμό της μεγάλης γιορτής του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως άλλωστε κάνει όλες αυτές τις μέρες. Στις 18:30 ξεκινάει το Pre Game με το Gazz Floor by Novibet, ενώ πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο τελικός, το Post Game θα είναι στον αέρα, προκειμένου να σας βάλει σε κλίμα, που ελπίζουμε να είναι πανηγυρικό.

Για να κλείσουμε, επειδή πρέπει να πάμε και στο ΟΑΚΑ σιγά – σιγά, να ξαναπούμε κάτι. Σημασία δεν έχει σε ποια έδρα παίζεται το Final Four. Εξάλλου οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν αποδείξει πως για την ομάδα τους θα μπορούσαν να ταξιδέψουν παντού. Σημασία έχει ο Ολυμπιακός να πάρει το τρόπαιο. Γιατί του έχει λείψει μια EuroLeague και γιατί στο κάτω – κάτω την αξίζει. Όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το μπάσκετ που έχει παρουσιάσει είναι το καλύτερο για ακόμη μια σεζόν.

Ήρθε η ώρα λοιπόν. Το ραντεβού με την ιστορία πλησιάζει. Και ο Ολυμπιακός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το χάσει..

VISA: Νιώθουμε το πάθος σου. Και είμαστε εκεί για να το ζήσουμε μαζί σου.