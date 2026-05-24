Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δώσει το «παρών» στο Telekom Center Athens για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά της για το μεγαλύτερο μπασκετικό event της χρονιάς φιλοξενώντας το Final Four της EuroLeague.

O Oλυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό (24/05, 21:00) και το Telekom Center Αthens θα γίνει πόλος έλξης πολλών αστέρων που αναμένεται να δώσουν το «παρών». Ένας από αυτούς θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μαζί του θα είναι και ο αδερφός του, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο «Greek Freak» είχε παρακολουθήσει από κοντά και το Game 2 των Playoffs ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ στο πλευρό του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».