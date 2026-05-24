Η ώρα του μεγάλου τελικού της EuroLeague ανάμεαα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει και το Gazzetta σας μεταφέρει τις πρώτες εικόνες από το T-Center σχεδόν 7 ώρες πριν το τζάμπολ.

Η ώρα που απανταχού μπασκετόφιλοι περίμεναν όλη τη σεζόν πλησιάζει. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, όπου θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 21:00).

Το Telekom Center θα υποδεχθεί το μεγάλο μπασκετικό event έχοντας προετοιμαστεί λαμβάνοντας δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Όπως αποκαλύπτουν και οι πρώτες εικόνες που εξασφάλισε το Gazzetta, το γήπεδο έχει μετατραπεί σε «φρούριο» με πολλές δυνάμεις security να βρίσκονται περιμετρικά του εξωτερικού χώρου, σε μεγάλο βαθμό μάλιστα αυξημένες σε σχέση με τους ημιτελικούς.

Τόσο αστυνομικές δυνάμεις, όσο πυροσβεστική και ασθενοφόρα για παν ενδεχόμενο έχουν κυκλώσει το Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ενώ όπως έχουν κάνει γνωστό οι αρχές, οι πύλες του Ο.Α.Κ.Α. θα ανοίξουν από ώρα 15:00.

Δείτε τις φωτογραφίες του Gazzetta

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

