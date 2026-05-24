Υπόκλιση «AS» και «Marca» σε Ολυμπιακό: «Η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, κυρίαρχος»

Marca και AS υποκλίνονται στον Ολυμπιακό για τη φετινή πορεία του πριν τον τελικό κόντρα στην Ρεάλ.

Έφτασε η στιγμή που θα βγει ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center.

Με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Μπαρτζώκα μίλησαν οι κορυφαίες ισπανικές εφημερίδες, η AS και η Marca.

«Ο μεγάλος κυρίαρχος του τελευταίου κομματιού της σεζόν», ανέφερε η AS ενώ πρόσθεσε πως φέτος έχει φτάσει η στιγμή του.

Aπό την πλευρά της η Marca έκανε λόγο για «τον καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο αντίπαλο της Ευρώπης». ««Η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, την καλύτερη ομάδα της ηπείρου. Αυτό και μόνο αρκεί για να καταδείξει το επίπεδο δυσκολίας του τελικού», προσθέτει.

Φυσικά γίνεται αναφορά στις απουσίες των Ισπανών στους ψηλούς, καθώς λείπουν οι Λεν, Ταβάρες και Γκαρούμπα. Επίσης τα Μέσα στέκονται στα κλειδιά των Πειραιωτών όπως ο Βεζένκοβ, ο Φουρνιέ, ο Ντόρσεϊ και φυσικά η δυνατή frontline με Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

