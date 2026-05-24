Ολυμπιακός - Ρεάλ: Οι παίκτες που έμειναν στα ρόστερ σε σχέση με τον τελικό του 2023

Δείτε τους παίκτες των δύο φιναλίστ της Euroleague που θυμίζουν τον τελικό του 2023.

Έφτασε στιγμή που θα βγει ο νέος πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center της Αθήνας.

Οι δύο φιναλίστ γνωρίζονται καλά και έχουν τελευταίο συναπάντημα σε τελικό το 2023. Εκεί ο Σέρχιο Γιουλ με ένα μεγάλο σουτ μπροστά στον Φαλ χάρισε τη νίκη στους Μαδριλένους για την 11η κούπα Euroleague της ιστορίας τους.

Από εκείνο το βράδυ έχουν αλλάξει αρκετά στο ρόστερ των ομάδων, όμως υπάρχουν και ορισμένοι παίκτες που συνεχίζουν να βρίσκονται στα ρόστερ τους.

H oμάδα του Μπαρτζώκα έχει 7 παίκτες που παρέμειναν στην ομάδα από το ρόστερ του 2023 και την 12άδα που κατέβασε τότε στον τελικό. Στην ελληνική ομάδα παρέμειναν οι Τόμας Γουόκαπ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μουσταφά Φαλ, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς και Σακιέλ ΜακΚίσικ.

Από την πλευρά της η Ρεάλ έχει και φέτος στο ρόστερ της τους Μάριο Χεζόνια, Έντι Ταβάρες, Αμπάλδε και Σέρχιο Γιουλ. Όμως ο Ταβάρες δεν είναι διαθέσιμος για τον τελικό.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

