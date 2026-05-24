O Oλυμπιακός δίνει τη μάχη του με τη Ρεάλ (21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague στο T-Center. Που θα δείτε το ματς.

Έφτασε η κορύφωση της φετινής σεζόν και η στιγμή που θα έχουμε νέο πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime, 21:00, live Gazzetta) στον μεγάλο τελικό της Euroleague.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα θα παλέψει κόντρα στο σύνολο του Σκαριόλο στο T-Center με μοναδικό στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και το 2023, με τον Γιουλ να παίρνει τη μπουκιά από το στόμα των Πειραιωτών και να χαρίζει το τρόπαιο στους Ισπανούς.

Οι Πειραιώτες ψάχνουν την 4η κατάκτηση Euroleague και την πρώτη μετά το 2013. Από την πλευρά τους οι Μαδριλένοι που είναι πολυνίκεις του θεσμού θέλουν να πατήσουν για 12η φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Η Ρεάλ δεν έχει καθαρόαιμο σέντερ και θα αναγκαστεί να κάνει... μαγικά ο Σκαριόλο για να καλύψει τα κενά των Λεν, Ταβάρες και Γκαρούμπα. Διαιτητές του ματς θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς.

«Είμαστε πιο ώριμοι από ποτέ», παραδέχθηκε ο Σάσα Βεζένκοβ μια μέρα πριν το ματς, ενώ ο Παπανικολάου μιλώντας στο Gazzetta τόνισε «Να πάμε μαζί με τον κόσμο και να δημιουργήσουμε μια όμορφη ιστορία!»

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».