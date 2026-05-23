Καμπάτσο: «Επικίνδυνη ομάδα ο Ολυμπιακός, να παλέψουμε για κάθε μπάλα»

Ο πόιντ γκαρντ της Ρεάλ Φακούντο Καμπάτσο μίλησε για τον τελικό της Κυριακής (24/5, 21:00) με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens και τα σημεία που θα καθορίσουν την έκβαση του αγώνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague την Κυριακή (24/5, 21:00) με τον Ολυμπιακό θα παλέψει για το τρόπαιο και ο Φακούντο Καμπάτσο εξηγεί πως πρέπει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του να παλέψουν για κάθε μπάλα, προκειμένου να φτάσουν στον στόχο τους.

«Παίξαμε καλή άμυνα στον ημιτελικό. Έβαλαν 90 πόντους αλλά σούταραν αυτά που θέλαμε να πάρουν. Στον τελικό πρέπει να είμαστε ακόμα πιο επιθετικοί μέσα από την άμυνά μας» δήλωσε ο Αργεντίνος άσος της «βασίλισσας» στη NOVA για την μεγάλη «μάχη» με την ελληνική ομάδα.

«Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, μπορούν να σκοράρουν από όλες τις θέσεις. Πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα για να βρούμε τα σουτ που θέλουμε και να παλέψουμε για κάθε μπάλα και όλα γίνονται» συμπλήρωσε ο Φακούντο Καμπάτσο.

Οι παίκτες της Ρεάλ παρά τα προβλήματα τραυματισμών (μετά τους Γουόλτερ Ταβάλες και Άλεξ Λεν δεν υπολογίζουν ούτε τον Ουσμάν Γκαρούμπα) προσπαθεί να μείνει προσηλωμένη στον στόχο της και θα αναζητήσει λύσεις μέσα από την καλή ομαδική λειτουργία, για να καλύψει τις αδυναμίες της.

«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».