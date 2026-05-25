Ο Νίκος Γκάλης έστειλε τα δικά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη του στον μεγάλο τελικό της Euroleague.

Ο «γκάνγκστερ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ παρακολούθησε δια ζώσης το Final Four και λίγο μετά τον τελικό ανέφερε σε ανάρτησή του.

«Συγχαρητήρια στον @olympiacosbc για την κατάκτηση της @euroleague. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ»

