Ρεάλ Μαδρίτης: «Aμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις»

Στην επίσημη ιστοσελίδα της η Ρεάλ αναφέρθηκε σε διαιτητικές αποφάσεις στον τελικό της Euroleague με τον Ολυμπιακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μεγάλη προσπάθεια, αλλά ηττήθηκε (92-85) στον τελικό της Euroleague από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens. Λίγο μετά την λήξη της αναμέτρησης στο σχόλιο τους για τον αγώνα στο T-Center οι Μαδριλένοι έκαναν αναφορές για αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις.

«Η ομάδα του Σκαριόλο αγωνίστηκε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο εναντίον του Ολυμπιακού παρά τις απουσίες και αρκετές αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις», ανέφερε στο άρθρο της η επίσημη ιστοσελίδα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η «Βασίλισσα» με αυτό τον τρόπο θέλησε να αναφερθεί και στις αποφάσεις των Ράντοβιτς, Λοτερμόσερ και Λάτισεφς. Στο μεταξύ η ισπανική «AS» στην επίσημη ιστοσελίδα της έβαλε το βίντεο με την υπόδειξη του πρώτου διαιτητή Σρέντεν Ράντοβιτς όπου χρέωσε με φάουλ τον Φακούντο Καμπάτσο σε άμυνα πάνω στον Τόμας Γουόκαπ.

