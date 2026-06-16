Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, απάντησε μέσω του «Χ» σε όλα τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του γιου του προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει την υπόθεση και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό.

Πολύς λόγος γίνεται στα social media γύρω από το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ και το νέο συμβόλαιο με ανεβασμένες αποδοχές που αναμένεται να συζητήσει με τον Ολυμπιακό το ερχόμενο διάστημα.

Ωστόσο, οι χρήστες του «Χ» έχουν πάρει... φωτιά φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας πολλά σενάρια για το μέλλον του Ελληνοαμερικανού γκαρντ είτε μιλώντας για επέκταση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους», είτε συνδέοντάς τον ακόμα και με τον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό.

Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, πήρε θέση απαντώντας κάτω από διάφορα δημοσιεύματα θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Συγκεκριμένα, σε δημοσίευμα επέκτασης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό έως το 2029 με αυξημένες αποδοχές, απάντησε: «Αυτό δεν είναι αλήθεια», ενώ μάλιστα την ίδια απάντηση έδωσε και σε παρόμοιο post.

Παράλληλα, σε ανάρτηση που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό έγραψε: «Τίποτα δεν είναι αληθινό μέχρι να μιλήσει ο Τάιλερ γι’ αυτό. Η αλήθεια θα έρθει σύντομα. Δεν δεσμεύεται ακόμα υπό συμβόλαιο».