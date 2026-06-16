Ντόρσεϊ: Ο πατέρας του απάντησε σε δημοσιεύματα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Πολύς λόγος γίνεται στα social media γύρω από το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ και το νέο συμβόλαιο με ανεβασμένες αποδοχές που αναμένεται να συζητήσει με τον Ολυμπιακό το ερχόμενο διάστημα.
Ωστόσο, οι χρήστες του «Χ» έχουν πάρει... φωτιά φέρνοντας στο φως της δημοσιότητας πολλά σενάρια για το μέλλον του Ελληνοαμερικανού γκαρντ είτε μιλώντας για επέκταση του συμβολαίου του με τους «ερυθρόλευκους», είτε συνδέοντάς τον ακόμα και με τον «αιώνιο» αντίπαλο, Παναθηναϊκό.
Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, πήρε θέση απαντώντας κάτω από διάφορα δημοσιεύματα θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Συγκεκριμένα, σε δημοσίευμα επέκτασης του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό έως το 2029 με αυξημένες αποδοχές, απάντησε: «Αυτό δεν είναι αλήθεια», ενώ μάλιστα την ίδια απάντηση έδωσε και σε παρόμοιο post.
Παράλληλα, σε ανάρτηση που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό έγραψε: «Τίποτα δεν είναι αληθινό μέχρι να μιλήσει ο Τάιλερ γι’ αυτό. Η αλήθεια θα έρθει σύντομα. Δεν δεσμεύεται ακόμα υπό συμβόλαιο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.