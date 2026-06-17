Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, έσβησε το σχόλιό του σχετικά με το συμβόλαιο του Ελληνοαμερικανού γκαρντ με τον Ολυμπιακό.

Το όνομα του Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετές αναφορές να αφορούν τις επόμενες κινήσεις του και τις επαφές που αναμένεται να έχει με τον Ολυμπιακό σχετικά με το συμβόλαιό του.

Την ίδια στιγμή, στο «Χ» κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το μέλλον του ομογενούς γκαρντ. Άλλοι κάνουν λόγο για νέα συμφωνία και αναπροσαρμογή των οικονομικών απολαβών του στους Πειραιώτες, ενώ δεν έλειψαν και οι φήμες που τον εμπλέκουν σε μεταγραφικά σενάρια με φόντο τον Παναθηναϊκό.

Σε αυτά τα δημοσιεύματα πήρε θέση ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ, αρνούμενος τις αναρτήσεις περί επέκτασης συμβολαίου με τον Ολυμπιακό γράφοντας «Αυτό δεν είναι αλήθεια». Μάλιστα, σε ανάρτηση που τον συνέδεε με τον Παναθηναϊκό έγραψε: «Τίποτα δεν είναι αληθινό μέχρι να μιλήσει ο Τάιλερ γι’ αυτό. Η αλήθεια θα έρθει σύντομα. Δεν δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο».

Βέβαια, το σχόλιο στην τελευταία ανάρτηση σβήστηκε από τον πατέρα του Ντόρσεϊ και πρέπει να τονιστεί ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει ελεύθερος στην αγορά, εκτός κι αν προκύψει κάποια εντελώς απρόβλεπτη εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός διατηρεί team option στο συμβόλαιό του και όλα δείχνουν ότι σκοπεύει να την ενεργοποιήσει κανονικά.

Μάλιστα, στους «ερυθρόλευκους» δεν εξετάζουν απλώς τη συνέχιση της συνεργασίας τους με τον διεθνή γκαρντ, αλλά υπάρχει θετική διάθεση να ανοίξει συζήτηση και για νέο συμβόλαιο με βελτιωμένους οικονομικούς όρους.