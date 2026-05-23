Το ταξίδι του Χέιζ-Ντέιβις στην Ισλανδία: «41.385 βήματα»
Όποτε βρίσκει λίγο χρόνο, λατρεύει να ταξιδεύει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά ανέβασε video από το ταξίδι του στην Ισλανδία και έδειξε στον κόσμο αρκετά ωραία μέρη και τοπία.
Μάλιστα στην ανάρτηση του αποκάλυψε πόσο βήματα έκανε στην Ισλανδία, αλλά και τις 6 γλώσσες που χρησιμοποίησε.
Έγραψε:
«41.385 βήματα.
52 φορές που είπα "αποκλείεται ο ήλιος να είναι ακόμη πάνω".
6 γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν,
4 ώρες οδήγησης.
2 ισλανδικά βιβλία.
1 ακόμη φυσική περιποίηση προσώπου
Κόστος: Γελοίο ειλικρινά, αλλά είμαι χαρούμενος»
41,385 steps— Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) May 22, 2026
312 minutes listening to Iceman
52 times saying "no way the sun is still up"
6 languages used
4 hours of driving
2 Icelandic books
1 more natural face care routine
Cost: Ridiculous honestly, but I'm happy pic.twitter.com/rimdwloLb5
