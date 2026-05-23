Ντε Κολό στο Gazzetta: «Είναι δύσκολο... Ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας κι έχει μεγάλες πιθανότητες!»
Ο Ολυμπιακός έκανε το «τέλειο» αμυντικά παιχνίδι στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και άφησε εκτός τελικού την κάτοχο του τίτλου.
Ωστόσο, πέρα από την απογοήτευση της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η αίσθηση είναι πικρή, καθώς πρόκειται για το τελευταίο «αντίο», για το last dance του Νάντο Ντε Κολό στα ευρωπαϊκά παρκέ, μιας και έχει ανακοινώσει πως θα κρεμάσει τα παπούτσια στο τέλος της σεζόν.
Ο Γάλλος εμβληματικός παίκτης μίλησε στο Gazzetta για την σπουδαία καριέρα που αφήνει πίσω του, αλλά και για τον Ολυμπιακό που θεωρεί πως έχει πολλές πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο.
Αναλυτικά
Για τα συναισθήματα του που τελείωσε έτσι η σεζόν στη EuroLeague: «Όταν τελειώνει με αυτόν τον τρόπο, είναι πάντα δύσκολο να συνειδητοποιήσεις τι έχεις καταφέρει μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα, σίγουρα, ειδικά όταν κοιτάζω την οικογένειά μου. Αλλά έτσι είναι αυτά. Έχουμε ακόμα μερικά παιχνίδια μπροστά μας στο τουρκικό πρωτάθλημα».
Για εκείνο που θα κρατούσε από την τελευταία του χρονιά: «Την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ. Είμαι πραγματικά περήφανος που αποτελώ μέρος της Φενέρμπαχτσε. Ακόμα κι αν δεν καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, παραμένει ένας σπουδαίος σύλλογος. Το να φτάσεις σε Final Four δεν είναι καθόλου εύκολο. Οπότε είμαι περήφανος για όσα κάναμε».
Για το αν θεωρεί πως ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει την κούπα: «Ναι, πιστεύω ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα να το κατακτήσουν. Αλλά απομένει ακόμα ένα παιχνίδι. Παίζουν ουσιαστικά εντός έδρας, οπότε έχουν και τον κόσμο τους να τους υποστηρίζει. Θα δούμε».
Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα
