Ντε Κολό στο Gazzetta: «Είναι δύσκολο... Ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας κι έχει μεγάλες πιθανότητες!»

Ο Νάντο Ντε Κολό μιλώντας στο Gazzetta μετά τον αποκλεισμό της Φενέρ από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague εξέφρασε την πίστη του στους «ερυθρόλευκους» για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός έκανε το «τέλειο» αμυντικά παιχνίδι στον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και άφησε εκτός τελικού την κάτοχο του τίτλου.

Ωστόσο, πέρα από την απογοήτευση της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η αίσθηση είναι πικρή, καθώς πρόκειται για το τελευταίο «αντίο», για το last dance του Νάντο Ντε Κολό στα ευρωπαϊκά παρκέ, μιας και έχει ανακοινώσει πως θα κρεμάσει τα παπούτσια στο τέλος της σεζόν.

Ο Γάλλος εμβληματικός παίκτης μίλησε στο Gazzetta για την σπουδαία καριέρα που αφήνει πίσω του, αλλά και για τον Ολυμπιακό που θεωρεί πως έχει πολλές πιθανότητες να κατακτήσει τον τίτλο.

