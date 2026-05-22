Καμπάτσο ενόψει τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό: «Τους ξέρουμε και μας ξέρουν»

Ο Φακούντο Καμπάτοσ μίλησε για τον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) στο «T-Center».

Μετά την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό κερδίζοντας την Βαλένθια με 105-90, ο Αργεντινός γκαρντ εξήγησε ότι όσο ο Ολυμπιακός γνωρίζει τη Ρεάλ, άλλο τόσο και η Ρεάλ γνωρίζει τους «ερυθρόλευκους».

«Έχουμε πάρα πολλά να βελτιώσουμε. Δεν ήμασταν καλοί στο 1-1 αλλά ελέγξαμε τα ριμπάουντ. Πρέπει να παίξουμε με καρδιά, να κάνουμε στεπ απ και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ» ανέφερε ο «Φάκου» ενόψει του τελικού και συνέχισε:

«Ο Ολυμπιακός θα παίξει με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη. Τους ξέρουμε καλά, μας ξέρουν καλά. Ο χαρακτήρας θα παίξει ρόλο σε τέτοιου είδους αγώνες».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».