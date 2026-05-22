Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, έπαιξε πολύ καλύτερα»

Οι δηλώσεις του Σάρας Γιασικεβίτσιους μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final 4 της Αθήνας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός «πάτησε» τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Final 4 του Telekom Center και έκλειση τη θέση του στον μεγάλο τελικό της Euroleague. Ο προπονητής των απερχόμενων πρωταθλητών Ευρώπης, Σάρας Γιασικεβίτσιους, στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην ανωτερότητα των Πειραιωτών, τους οποίους συνεχάρη.

Οι δηλώσεις του Σάρας Γιασικεβίτσιους

«Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους.

Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ καλύτερα».

