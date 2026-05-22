Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που παίρνει τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια»

Η αναφορά του σχολιαστή και παλαιμάχου παίκτη, Ιμπραήμ Κουτλουάι, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί τη Φενέρμπαχτσε.

Ο Ολυμπιακός έκανε... περίπατο στον πρώτο ημιτελικό της Euroleague, καθώς επικράτησε εύκολα της απερχόμενης πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό του Final 4 της Αθήνας. O Τούρκος άλλοτε παίκτης και νυν σχολιαστής, Ιμπραήμ Κουτλουάι, μετά το ματς τόνισε πως η ομάδα του Γιασικεβίτσιους δεν έπαιξε καλά, όμως έκανε αιχμηρή αναφορά για τη διαιτησία.

Το σχόλιο του Ιμπραήμ Κουτλουάι

«Το σημαντικό είναι να βρίσκεσαι στο Final Four. Δεν μπορέσαμε να παίξουμε όπως θέλαμε. Πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι δεν παίξαμε καλά. Ο αριθμός των τριπόντων που σουτάραμε ήταν μεγαλύτερος από τα δίποντα. Ο Ολυμπιακός, με τη σκληρή του άμυνα, μας έσπρωξε έξω από τη γραμμή (του τριπόντου) και δεν μπορέσαμε να πλησιάσουμε στο καλάθι.

Σε αυτό έβαλαν το χεράκι τους και οι διαιτητές. Τους επέτρεψαν να παίξουν σκληρά. Σε εμάς, αντίθετα, σφύριζαν φάουλ σε κάθε φάση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το είδαν όλοι. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που παίρνει τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια.

Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη διαφορά στα κριτήρια που έχω δει ποτέ σε Final Four. Η διαφορά στα κριτήρια ήταν τεράστια. Τα φάουλ που σφυρίζονταν στη μία πλευρά, δεν σφυρίζονταν στην άλλη».

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

