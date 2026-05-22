Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον 10ο τελικό της ιστορίας του στην Euroleague, μετρώντας τρεις κατακτήσεις σε εννέα ματς τίτλου μέχρι στιγμής.

Σε... διψήφιο αριθμό έφτασαν οι τελικοί του Ολυμπιακού μετά και τη πρόκριση στο παιχνίδι του τίτλου το βράδυ της Κυριακής (24/5, 21:00) στο «Telekom Center Athens».

Συγκεκριμένα η ομάδα του Πειραιά ετοιμάζεται να παίξει στον 10 τελικό της ιστορίας της, έχοντας τρεις κατακτήσεις (1997, 2012, 2013) σε εννέα προσπάθειες (1994, 1995, 1997, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2023).

Οι τελικοί του Ολυμπιακού

1994 (Τελ Αβίβ): Μπανταλόνα - Ολυμπιακός 59-57

1995 (Σαραγόσα): Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 73-61

1997 (Ρώμη): Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα 73-58

2010 (Παρίσι): Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 86-68

2012 (Κωνσταντινούπολη): ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ολυμπιακός 61-62

2013 (Λονδίνο): Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

2015 (Μαδρίτη): Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 78-59

2017 (Κωνσταντινούπολη): Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 80-64

2023 (Κάουνας): Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 78-79

