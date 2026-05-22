Μπιμπέροβιτς: «Είμαι σίγουρος ότι είμαστε καλύτεροι από τον Ολυμπιακό»

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς ήταν απογοητευμένος από την ήττα της Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague από τον Ολυμπιακό.

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε (79-61) από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague και ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς δεν έκρυψε την απογοήτευση του για την εμφάνιση της ομάδας του. Μάλιστα, οι περισσότεροι από τους παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν είχαν όρεξη να μιλήσουν ούτε στη μεικτή ζώνη και αποχωρούσαν με σκυμμένο το κεφάλι.

Ο φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε έσπευσε ωστόσο να υποστηρίξει πως η ομάδα του είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό.

«Ορκίζομαι... λυπάμαι πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Είμαστε καλύτερη ομάδα από αυτούς, το ξέρω απόλυτα. Ήμασταν καλοί στην άμυνα, τους κρατήσαμε κάτω από τους 80 πόντους σήμερα. Κρατήσαμε την καλύτερη επιθετική ομάδα της EuroLeague κάτω από τους 80, αλλά δεν έγινε. Συγγνώμη... πραγματικά, πάρα πολύ συγγνώμη...» δήλωσε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με εμφανή την απογοήτευση στο πρόσωπο του.

Tarık Biberovic: "Vallahi... Çok üzgünüm. Buraya kadar geldik. Onlardan daha iyi takımız, bunu kesinlikle biliyorum. Savunma konusunda iyiydik, 80 sayı altında tuttuk onları bugün. EuroLeague'in en iyi hücum takımını 80 altında tuttuk ama olmadı. Çok üzgünüm.. Gerçekten çok… pic.twitter.com/G8c75qYx5L — Tek Yol FENER (@TekYolFener) May 22, 2026

