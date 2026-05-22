Μαρινάκης: «Η ευχή είναι να το σηκώσουμε εδώ μέσα»!

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, μίλησε στην κάμερα της NOVA στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την ομάδα μπάσκετ και όχι μόνο.

Εξερχόμενος από το T-Center ο κ. Μαρινάκης μίλησε στην κάμερα της NOVA. Ερωτηθείς για το τι εύχεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός είπε: «Η ευχή είναι να πάρουμε το ευρωπαϊκό. Τι άλλο. Να το σηκώσουμε ξανά, εδώ μέσα. Τι πιο ωραίο στη χώρα σου, να σηκώνεις το Κύπελλο;»

Για την παρουσία του και το εάν δείχνει «ερυθρόλευκη» ενότητα ήταν ξεκάθαρος: «Το συζητάμε αυτό; Δεν τίθεται θέμα συζήτησης».

