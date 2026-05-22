To Gazzetta ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν ποια ομάδα πιστεύουν πως θα κατακτήσει τη Euroleague φέτος.

To τζάμπολ του Final Four της Εuroleague γίνεται σε λίγες ώρες. Ο Oλυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ (18:00, live Gazzetta, Νovasports Prime) για τον πρώτο ημιτελικό της Εuroleague, ενώ στις 21:00 στο T-Center η Βαλένθια παίζει με τη Ρεάλ.

Πάντως το πρόβλημα που υπάρχει με τους κατόχους των εισιτηρίων, φέρνει θέματα και στις ώρες των ημιτελικών και γίνει υπαρκτό το σενάριο να έχουμε αλλαγές.

Οι τέσσερις διεκδικητές θα μπουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος και να σηκώσουν στον ουρανό το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει 4η κατάκτηση, η Φενέρ 3η, ενώ η Βαλένθια θέλει να γράψει ιστορία με την πρώτη της κούπα.

Τέλος οι Μαδριλένοι αποτελούν την ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 11 κατακτήσεις.

